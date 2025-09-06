نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جونزالو جارسيا.. جوهرة "فالديبيباس" التي تخطف الأنظار في ريال مدريد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أصبح جونزالو جارسيا أحد أبرز الأسماء الصاعدة في ريال مدريد هذا الصيف بعد أن تألق بشكل لافت مع الفريق الرديف وسجل 24 هدفًا في الموسم الماضي، قبل أن يخطف الأضواء كـ هدّاف مونديال الأندية، الأمر الذي منحه ثقة الإدارة والجهاز الفني بقيادة تشابي ألونسو، ليقرر المدرب ضمه إلى قائمة الفريق الأول بدلًا من إعارته كما كان مخططًا.

ورغم صعوبة المنافسة في الهجوم مع وجود نجوم عالميين، يدرك غونزالو أن الموسم طويل وأن الفرص ستأتيه، وهو عازم على استغلالها كما فعل في البطولة العالمية. مصادر من فالديبيباس أكدت لـDefensa Central أن المهاجم الشاب يبهر الجميع بأدائه في التدريبات ويكسب يومًا بعد يوم ثقة الطاقم الفني.

ترشيحات للمنتخب الإسباني

في برنامج Radioestadio Noche، تحدث الصحفي فرناندو بورغوس عن إمكانية رؤية غونزالو مع لاروخا في يورو 2026: "غونزالو قد يكون له نفس الدور الذي لعبه خوسيلو في بطولة أمم أوروبا، إنه لاعب يجب متابعته عن قرب".

أما سوزانا غواسش، فاعتبرت أن موسمه الحالي قد يكون نقطة تحول كبرى في مسيرته.

تجربة لا تُنسى مع المنتخب

قبل أيام قليلة، شارك غونزالو في تدريب مع المنتخب الإسباني الأول، في لحظة وصفها المقربون منه بالتاريخية، مؤكدين أنها مجرد خطوة أولى نحو حلم الانضمام رسميًا لتشكيلة المدرب لويس دي لا فوينتي.

شخصية متواضعة وطموح بلا حدود

من محيط اللاعب، يتحدثون عن شاب متواضع وهادئ، يعرف تمامًا الطريق الذي يسير فيه، بعيدًا عن الضغوط الإعلامية. بالنسبة له، "لم يحقق شيئًا بعد"، وهو يرى أن الأفضل ما زال قادمًا.

ريال مدريد يراهن على أن يتحول غونزالو غارسيا من "مفاجأة" مونديال الأندية إلى ورقة رابحة في مشروع ألونسو، وربما إلى اسم ثابت في قوائم المنتخب الإسباني خلال الأشهر المقبلة.

