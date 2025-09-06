نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الشيخ: بداية حرس الحدود في الدوري "قوية".. وهدفي في البنك الأهلي "مميز" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد الشيخ لاعب حرس الحدود الحالي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش السابق، على أن الفريق العسكري كان محظوظًا بعدم اللعب في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، مشددًا على أنهم شاهدوا جميع المباريات وتابعوا كل المنافسين، وهو ما ساعدهم في تحقيق نتائج إيجابية قبل التوقف الدولي.

وتابع "الشيخ" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: ربنا كرمنا وكسبنا في أول مباراة على أرضنا على حساب البنك الأهلي، مؤكدًا أن حرس الحدود يمضي بخطى ثابتة في الدوري، وأن الفريق يأخذ الأمور خطوة بخطوة.

وأضاف لاعب الاتحاد السكندري السابق: كابتن عبد الحميد بسيوني مدرب كبير ومتمرس ولديه خبرات كبيرة في الدوري، لديه القدرة على صناعة فريق جيد بأقل الإمكانيات، وهو ما اتضح في المباريات التي خضناها، وهو من المدربين القلائل الذين توجوا ببطولة.

وواصل لاعب طلائع الجيش السابق: فوزنا على البنك الأهلي أحد أقوى فرق الدوري وأحد الفرق التي دعمت صفوفها بكل قوة في الميركاتو الصيفي، كانت من أفضل المباريات التي خضناها حتى الآن، اجتهدنا واشتغلنا صح وربنا كرمنا، مؤكدًا: هدفي في البنك الأهلي لم يكن متوقعًا، أخذت القرار في لحظة نتيجة تميزي في التسديد، جسمي لم يكن في وضعه الطبيعي، لكن ربنا كرمني بالهدف بالشكل اللي ظهر به.

واختتم أحمد الشيخ حديثه: فرحتي بهدفي في البنك الأهلي كانت مختلفة، حصل لي "إيرور" في دماغي، أول مباراة في الموسم، هدف فوز حاسم في فريق كبير بحجم البنك الأهلي، مشاركاتي القليلة الموسم الماضي، كل الأفكار دي كانت في دماغي، والحمد لله الهدف توفيق كبير وكرم من ربنا.