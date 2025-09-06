نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الاتحاد: الفوارق بين لاعبي الدوري "قليلة للغاية".. وهذا الثلاثي هو الأفضل في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد الشيخ لاعب حرس الحدود الحالي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش السابق، إن المنافسة على الدوري تحتاج إسكواد كبير من اللاعبين لديه خبرات ونفس طويل، وهذه الأشياء ليست متوافرة في كل الأندية، مضيفًا: الفوارق بين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر في الدوري ليست كبيرة والدليل خسارة الثلاثي الكبار من أندية أقل، رغم فارق الإمكانيات والماديات الكبير، اللاعبون يشبهون بعضهم بعضًا، ومن يجتهد ويتعب ربنا يكرمه.

وتابع "الشيخ" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: تقييم اللاعبين يتم من خلال الأداء والأرقام والفارق الفني، وأرقام لاعبي الدوري المصري قريبة للغاية، باستثناء عدد من اللاعبين، متابعًا: لا أحب الحديث عن موضوع الرواتب والعقود لأنها رزق، لكن أؤكد لك ليس هناك فوارق كبيرة بين اللاعبين بخلاف عدة أسماء.

وأضاف لاعب الاتحاد السكندري السابق: عبد الله السعيد وشيكابالا وإمام عاشور هم الأبرز حاليًا والأجدر على صناعة الفارق مع أنديتهم في الدوري، وبالتالي هم يستحقون الأموال التي يتقاضونها، إمام عاشور لاعب كبير جدًا ومميز للغاية، أحب طريقة لعبه وأرى أنه يستحق ما يتقاضاه لأن بصمته تكون ظاهرة طوال تواجده في الملعب.

وواصل لاعب طلائع الجيش السابق: المنافسة على لقب الدوري المصري ستكون بين الثلاثي الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز، وربما يتواجد معهم مودرن سبورت في المربع الذهبي، بخلاف ذلك أرى أن المنافسة متساوية بين باقي الفرق على التواجد ضمن السبعة الكبار.

واختتم أحمد الشيخ حديثه: هناك أندية تؤدي بشكل جيد وتحقق نتائج متميزة يمكن أن تحقق مفاجأت أبرزها بتروجيت مع كابتن سيد عيد، والذين يقدمون مباريات جيدة منذ الموسم الماضي، وسيراميكا كليوباترا، وأتمنى أن يتواجد حرس الحدود ضمن السبعة الكبار مع نهاية الدور الأول.

