نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الشيخ: رحلت عن غزل المحلة بسبب "الإدارة".. والدوري سيشهد مفاجأت كبيرة هذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد الشيخ لاعب حرس الحدود الحالي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش السابق، الموسم الحالي سيشهد مفاجأت فيما يخص أسماء الأندية في مجموعة تحديد البطل ومجموعة الهبوط، مشددًا على أنه يتوقع تواجد أندية جماهيرية كبيرة لها اسمها وتاريخها ضمن الـ14 فريقًا.

وتابع "الشيخ" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: حزنت على مستوى ونتائج غزل المحلة في الموسم الماضي، الفلاحين من الأندية التي أكن لها كل تقدير وحب واحترام، ومن أفضل الأندية التي لعبت لها، خصوصًا أني كنت أنافس على لقب هداف الدوري معهم، وبالتالي أتمنى لهم التوفيق والنجاح في إنهاء الموسم في مركز يليق بالنادي وتاريخه.

وأضاف لاعب الاتحاد السكندري السابق: طريقة لعب كابتن علاء عبد العال كلاسيكية، هو دائمًا يحاول تجنب الخسارة بالتعادل، وإذا ساعده الحظ وفاز فخير وبركة، النقطة حاليًا غالية في الدوري المصري، وهو يحاول الحفاظ على ما يمتلكه من نقاط، وهذا شيء يحسب له، وبالفعل نجح في حصد 7 نقاط من فوز و3 تعادلات، سجل 3 أهداف ولم تستقبل شباكه هدف.

وواصل لاعب طلائع الجيش السابق: قصة رحيلي عن غزل المحلة تتلخص في مجيء عرض من نادي سموحة، قبل انتهاء عقدي بـ4 أشهر، جلست مع الإدارة وأخبرتهم أنني أريد الرحيل كي يستفيد النادي ماديًا مني واستفيد أنا كلاعب، لكنهم رفضوا العرض وقالوا لي بالحرف: "كمل الموسم وبعدين امشي فري"، ورغم تداول قصص كثيرة وغضب الجماهير وبعض المسؤولين فضلت الصمت وقررت الرحيل بعد نهاية عقدي.

واختتم أحمد الشيخ حديثه: رحلت عن غزل المحلة بعد انتهاء عقدي بعدما رفضت الإدارة الاستفادة من رحيلي، ولم أشعر بالخداع منهم أو برغبتهم في تضييع عرض سموحة.

