نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنجلترا ضد أندورا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب إنجلترا لكرة القدم مع نظيره أندورا اليوم السبت الموافق السادس من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستضيف ملعب "فيلا بارك"، هذه المواجهة التي ستجمع بين منتخبي إنجلترا وأندورا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال العالم 2026.

موعد مباراة إنجلترا ضد أندروا في تصفيات كأس العالم

تنطلق صافرة البداية لمباراة إنجلترا ضد أندروا اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد أندروا في تصفيات كأس العالم

تنقل مباراة إنجلترا ضد أندروا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.