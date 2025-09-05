القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا Egypt VS Ethiopia في تصفيات التأهل لكأس العالم 2026

الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة، إلى استاد القاهرة الدولي، حيث يلتقي منتخب مصر الأول مع نظيره الإثيوبي، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، جمعها من 5 انتصارات وتعادل وحيد، دون أي هزيمة، ليتقدم بخطوات واثقة نحو التأهل.

المركز الثاني: بوركينا فاسو – 11 نقطة

المركز الثالث: سيراليون – 9 نقاط

المركز الرابع: غينيا بيساو – 7 نقاط

المركز الخامس: إثيوبيا – 6 نقاط

المركز السادس: جيبوتي – نقطة واحدة

موقف المنتخبين قبل المباراة

يدخل منتخب مصر المباراة بمعنويات مرتفعة، متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، بالإضافة إلى خبرات نجومه الدوليين مثل محمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي.

ويحتاج الفراعنة لتحقيق الفوز في لقاء إثيوبيا، ثم في المباراة التالية، لضمان التأهل إلى كأس العالم دون انتظار نتائج المنافسين.

أما منتخب إثيوبيا، فيدخل اللقاء محتلاً المركز الخامس برصيد 6 نقاط، جمعها من فوز وحيد و3 تعادلات، بينما خسر مرتين.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

اليوم: الجمعة 5 سبتمبر 2025

الساعة: 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الساعة: 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورت حقوق بث مباريات منتخب مصر في التصفيات. وتنقل المباراة عبر شاشة:

قناة On Time Sport 1 HD

تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport 1 HD