الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت الصحف عن مفاجأة تتعلق بالمشوار القصير للمدرب الهولندي إيريك تين هاج مع نادي باير ليفركوزن، والذي لم يدم سوى شهرين فقط، حيث تولى قيادة الفريق في يوليو الماضي ورحل مع مطلع سبتمبر الجاري.

باير ليفركوزن يُنهى مشوار تين هاج بعد شهرين فقط بسبب تدخلات مثيرة للجدل

وخلال هذه الفترة، قاد تين هاج الفريق في ثلاث مباريات فقط، حقق الفوز في مباراة بكأس ألمانيا، بينما تعادل في مباراة وخسر أخرى ضمن منافسات الدوري الألماني، لتتوقف تجربته سريعًا وسط أجواء من الجدل.

الصحف أفادت بأن إدارة ليفركوزن أنهت التعاقد مع تين هاج بسبب ما وصفته بـ”تدخل غير مقبول” في خريطة الانتقالات، حيث أشارت إلى أن المدرب الهولندي اقترح ضم لاعبين مرتبطين بوكالة خاصة به، وهو ما أثار تحفظات داخل النادي.

ويُعد هذا التطور امتدادًا لسلسلة من خيبات الأمل التي لاحقت تين هاج بعد تجربته السابقة غير الناجحة مع مانشستر يونايتد، والتي انتهت بإقالته وسط تراجع أداء الفريق.

التقارير الإعلامية كانت قد سلطت الضوء مؤخرًا على إخفاقات عدد من المدربين السابقين لمانشستر يونايتد، من بينهم جوزيه مورينيو الذي أقيل من فنربخشة، وأولي جونار سولشاير الذي أنهى بشكتاش التركي عقده مؤخرًا.

رحيل تين هاج يفتح مجددًا ملف معاناة مدربي يونايتد السابقين في محطاتهم التالية.