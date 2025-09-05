تأهل الأوروغواي وكولومبيا والباراغواي

تأهل الأوروغواي وكولومبيا والباراغوايلحقت منتخبات الأوروغواي وكولومبيا والباراغواي بالأرجنتين والبرازيل والإكوادور إلى نهائيات كاس العالم لكرة القدم 2026، وذلك عقب الجولة السابعة عشرة قبل الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية (كونميبول).

وحجز منتخب الأوروغواي الغائب عن النسخة الماضية في دولة قطر بطاقة العبور بفوزه على ضيفه البيروفي 3-0 ، والأمر ذاته بالنسبة لمنتخب كولومبيا الفائز بثلاثية نظيفة على بوليفيا، فيما حسم منتخب الباراغواي تأهله بتعادل سلبي مع ضيفه الإكوادوري.

وكانت منتخبات الأرجنتين حاملة اللقب والبرازيل والاكوادور قد ضمنت لتأهلها للنهائيات المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قبل الجولة السابعة عشرة.

وعلى ملعب سنتيناريو في مونتيفيديو، أمام 60 ألف متفرج، وضع رودريغو أغيري الأوروغواي في المقدمة بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 14، وأضاف لاعب وسط فلامنغو البرازيلي جورجيان دي أراسكاييتا الثاني في الدقيقة (58) قبل أن يختم مهاجم ريال أوفييدو الاسباني فيديريكو فينياس بالهدف الثالث في الدقيقة 80.

وكان منتخب الأوروغواي، الفائز بكأس العالم عامي 1930 و1950، بحاجة الى التعادل فقط للتأهل، وهو ما مكن المدرب المخضرم مارسيلو بييلسا من قيادة منتخب آخر إلى كأس العالم.

وهذا المنتخب الثالث الذي يقوده بييلسا (70 عاماً) إلى كأس العالم، بعد منتخب بلاده الارجنتين إلى نسخة 2002 عندما خرج من الدور الاول، وتشيلي الى نسخة 2010.

وصعد منتخب الأوروغواي إلى المركز الثالث برصيد 27 نقطة بفارق 11 نقطة خلف الأرجنتين وبفارق نقطة واحدة خلف البرازيل، بينما توقف رصيد بيرو عند 12 نقطة بالمركز التاسع وقبل الأخير.

وحسم المنتخب الكولومبي تأهله أيضا بفوزه على بوليفيا بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها نجم ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق خاميس رودريغيز وخوان كوردوبا وخوان فرناندو كينتيرو في الدقائق 32 و74 و83.

وحل كولومبيا بالمركز الخامس برصيد 25 نقطة بالمركز الخامس،بينما بقي رصيد بوليفيا عند 17 نقطة في المركز الثامن.

وستكون هذه المشاركة السابعة للمنتخب الكولومبي في كأس العالم، بعد ظهوره الأول في تشيلي عام 1962، وقد شارك في 3 نسخ متتالية بين عامي 1990 و1998، وكرر ذلك في عامي 2014 و2018.

وتعادل منتخب الباراغواي مع ضيفه منتخب الإكوادور سلبا بدون أهداف ليضمن المشاركة في كأس العالم للمرة التاسعة في تاريخه حيث كانت المرة الأخيرة في كأس العالم، قبل 16 عاما، وبالتحديد في جنوب أفريقيا 2010.

وفي مواجهة أخرى، عزز منتخب الأرجنتين صدارته بفوزه على فنزويلا بثلاثية نظيفة في مباراة حماسية على ملعب مونومنتال في بوينس أيرس وامام 80 الف متفرج في آخر مباراة رسمية له على أرضه في التصفيات.

وسجل ليونيل ميسي الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لعب في العالم ثماني مرات، هدفين في الدقيقتين 39 و80 إلى جانب هدف سجله قائد إنتر الإيطالي لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 76.

ورفع منتخب الأرجنتين صدارته للتصفيات برصيد 38 نقطة، فيما تجمد رصيد فنزويلا عند 18 نقطة في المركز السابع المؤهل الى خوض الملحق.

وانحصرت المنافسة على بطاقة الملحق بين فنزويلا وبوليفيا الثامنة بفارق نقطة واحدة.

وستكون الجولة الأخيرة المقررة الأربعاء المقبل حاسمة حيث يلعب منتخب فنزويلا مع ضيفته الكولومبي، وبوليفيا مع البرازيل.

وتغلب منتخب البرازيل حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المونديال (5) مرات على ضيفه تشيلي بثلاثية نظيفة رغم غياب ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور ورودريغو.

وأحرز إستيفاو التقدم لفريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي في الدقيقة 38، وأضاف البديل صانع العاب وست هام الانجليزي لوكاس باكيتا الهدف الثاني في الدقيقة 72، قبل ان يختم لاعب وسط نيوكاسل الانجليزي برونو غيمارايش النتيجة في الدقيقة (76).