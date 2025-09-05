نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض إماراتي يهدد استمرار طه عزت في رئاسة لجنة المسابقات برابطة الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى طه عزت، رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية، عرضًا رسميًا من دوري المحترفين الإماراتي لتولي منصب إداري، وهو ما يضع استمراره في منصبه الحالي على المحك.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن العرض الإماراتي يتضمن مزايا مالية وإدارية مغرية، دفعت عزت إلى إعادة النظر في مستقبله المهني داخل الكرة المصرية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها لجنة المسابقات في الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يعقد طه عزت جلسة خلال الأيام المقبلة مع مسؤولي رابطة الأندية لمناقشة تفاصيل العرض وسبل التعامل معه، وسط مخاوف من تأثير رحيله المحتمل على انتظام وجدولة مباريات الدوري المصري الممتاز.

يُذكر أن طه عزت يحظى بتقدير كبير داخل أوساط الكرة المصرية، بعد نجاحه في تنظيم المسابقات المحلية خلال المواسم الأخيرة، رغم الصعوبات التي فرضتها كثافة جدول المباريات والتوقفات الدولية.