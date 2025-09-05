نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق كرة القدم في أنحاء المعمورة عبر محركات البحث على جوجل عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025 في جميع البطولات.
وتشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، العديد من المباريات المهمة في مختلف البطولات الأوروبية والإفريقية.
وتقام اليوم الجمعة، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات، وفيما يلي أبرز المواجهات والقنوات الناقلة:
تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم
▪︎الصومال ضد غينيا - في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.
▪︎جنوب السودان ضد الكونغو الديمقراطية - في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.
▪︎كينيا ضد جامبيا - في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.
▪︎ناميبيا ضد مالاوي - في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.
▪︎جمهورية الكونغو ضد تنزانيا - في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.
▪︎جيبوتي ضد بوركينا فاسو - في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.
▪︎أوغندا ضد موزمبيق - في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.
▪︎بنين ضد زيمبابوي - في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.
▪︎ليسوتو ضد جنوب إفريقيا - في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.
▪︎كوت ديفوار ضد بورندي - في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.
▪︎المغرب ضد النيجر - في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، وتتقل المباراة على SSC SPORTS HD2.
▪︎موريتانيا ضد توجو - في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.
▪︎السنغال ضد السودان - في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، وتنقل على SSC SPORTS HD3.
▪︎مصر ضد أثيوبيا - في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، وتنقل المباراة على أون سبورت1، وSSC SPORTS HD1.
تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026
▪︎مونتينجرو ضد جمهورية التشيك - في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر والسعودية وقطر.
▪︎مولدوفا ضد الكيان الصهيوني - في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر والسعودية وقطر.
▪︎اليونان ضد روسيا البيضاء - في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر والسعودية وقطر.
▪︎أيسلندا ضد اذربيجان - في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر والسعودية وقطر.
▪︎سويسرا ضد كوسوفو - في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر والسعودية وقطر.
▪︎سلوفانيا ضد السويد - في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر والسعودية وقطر، وتذاع المباراة علىbein sports hd9.
▪︎جزر ألفارو ضد كرواتيا - في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر والسعودية وقطر، وتنقل على قناة bein sports 5.
▪︎الدنمارك ضد أسكتلندا - في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر والسعودية وقطر، وتنقل المباراة على bein sports hd3.
▪︎أوكرانيا ضد فرنسا - في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر والسعودية وقطر.
▪︎إيطاليا ضد إستونيا - في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر والسعودية وقطر، وتُذاع على قناة bein sports hd2.