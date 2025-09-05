الرياض - كتبت رنا صلاح - تصاعدت مؤخرًا شائعات انتقال المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين جماهير القلعة الحمراء وتساؤلات حول مستقبل اللاعب خلال الفترة القادمة، وهل سيكون بديل لمواطنه وسام أبو علي في الجزيرة؟

خليفة وسام أبو علي.. أول تعليق من الأهلي بشأن التعاقد مع "مهاجم عالمي" لمدة 3 موسم

وكان الحملاوي قد انتقل في الصيف الماضي إلى صفوف نادي كاريوفا الروماني عبر الشرط الجزائي الذي بلغت قيمته 950 ألف دولار، وهو المبلغ الذي رفض الأهلي دفعه آنذاك لإتمام الصفقة.

لكن ياسين طاهري، وكيل أعمال اللاعب، حسم الجدل في تصريحات خاصة، مؤكدًا: “لم يحدث أي تواصل بين الأهلي والحملاوي، وما يتم تداوله غير صحيح تمامًا”، مشددًا على أن كل ما يثار مجرد تكهنات إعلامية لا أساس لها من الصحة.

وأضاف الوكيل أن الحملاوي ملتزم بعقده الحالي مع الفريق الروماني، ويركز على تقديم مستوى مميز مع ناديه قبل التفكير في أي انتقال محتمل، مؤكدًا أن أي خطوة مستقبلية سيتم الإعلان عنها رسميًا في حال وجود مفاوضات حقيقية.

وبذلك، يغلق وكيل الحملاوي الباب أمام الشائعات المتداولة حول وجود مفاوضات مع الأهلي في الوقت الراهن.

قرارات هامة في الأهلي

كشفت مصادر رسمية داخل النادي الأهلي بأن الأيام الأخيرة قد شهدت قرارات حاسمة ومصيرية داخل أروقة القلعة الحمراء، وخاصة فيما يتعلق باسم المدير الفني الجديد، ولكن هناك تكتم واضح من قبل المسؤولين حول هوية المدرب الجديد.