الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب نادي الاتحاد من التوصل لاتفاق نهائي مع نادي النصر، بشأن شراء عقد المدافع الدولي عبدالإله العمري، بعد موسم إعارة ناجح قدم فيه مستويات مميزة.

الاتحاد يقترب من حسم صفقة عبدالإله العمري نهائيًا

وأكد الصحفي الرياضي صالح عمر الأحمد، عبر حسابه، أن العمري أبلغ إدارة النصر برغبته في الانتقال النهائي إلى الاتحاد، ورفضه لأي عروض أخرى، مشيرًا إلى أن الأمور تسير بشكل إيجابي بين الطرفين، بانتظار الإعلان الرسمي.

وكان العمري قد انضم إلى الاتحاد على سبيل الإعارة خلال موسم 2024/2025، وساهم في تحقيق الفريق لثنائية دوريعبدالاله العمري ينتقل الى الاتحاد، صفقات الاتحاد في سوق الانتقالات، انتقالات النصر في صيف 2025، اخبار نادي الاتحاد اليوم، جدول دوري روشن السعودي 2025، موعد مباراة الاتحاد القادمة روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، مما عزز رغبة النادي الجداوي في ضمه بشكل دائم.

ووفقًا للأرقام، خاض عبدالإله العمري 164 مباراة رسمية في مسيرته، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 6 تمريرات حاسمة، كما تلقى 28 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

يأتي هذا التطور في وقت يستعد فيه الاتحاد لمواجهة الفتح يوم 12 سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن، حيث يحتل الفريق المركز الثاني بفارق الأهداف خلف النصر المتصدر.