الرياض - كتبت رنا صلاح - رفضت لجنة المسابقات في رابطة دوري روشن السعودي طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراته المرتقبة أمام الهلال، والمقرر إقامتها يوم 19 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

رسمياً: لجنة المسابقات ترفض طلب الأهلي تأجيل مباراة الهلال

وذكرت تقارير إعلامية أن سبب الرفض يعود إلى التزام اللجنة بلوائح البطولة، والتي تنص على منح الفرق يومين راحة بين المباريات، وهو ما تم تطبيقه في حالة الأهلي، حيث لم تُسجل مخالفة للجدول الزمني.

كما أشارت اللجنة إلى أن جميع الأندية، بما فيها الأهلي، كانت على اطلاع مسبق بجدول الموسم الحالي منذ انطلاق المسابقة، ما يمنح الفرق الوقت الكافي للاستعداد.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دوري روشن بفوز على نادي نيوم في الجولة الأولى، ويستعد حاليًا لمواجهة الهلال في واحدة من أقوى مباريات الجولة المقبلة.