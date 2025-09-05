نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح ومرموش أساسيان.. تعرف على تشكيل المنتخب المصري الأقرب لمواجهة إثيوبيا الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم في العاشرة من مساء اليوم الجمعة، نظيره منتخب إثيوبيا، وذلك في إطار مباريات الجولة العاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن الأقرب أن يبدأ المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن، مباراة الليلة أمام إثيوبيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، مهند لاشين، أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.

يحتاج المنتخب المصري إلى الفوز على نظيره الأثيوبي في مباراة الليلة، كذلك الفوز على منتخب بوركينا فاسو في الجولة المقبلة، لضمان الوصول إلى بطولة كأس العالم المقبلة بشكل مباشر.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لتصفيات المنتخب المصري ببطولة كأس العالم 2026.

يذكر أن المنتخب المصري يحتل المركز الأول في ترتيب المجموعة الأولى، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، والتي تضم كل من:

جيبوتي، بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون.