نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرتغال ضد أرمينيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب البرتغال الأول لكرة القدم بقيادة كريستيانو رونالدو، مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره أرمينيا، مساء غدا السبت الموافق 6 سبتمبر الجاري، في تصفيات كأس العالم.

موعد مباراة البرتغال ضد أرمينيا في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة البرتغال ضد أرمينيا، مساء غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة بتوقيت الإمارات.

ويقع المنتخب البرتغالي في المجموعة السادسة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد أرمينيا

ويمكنكم مشاهدة مباراة البرتغال ضد أرمينيا، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 2HD.