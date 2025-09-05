نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشابي ألونسو يكتب بداية استثنائية مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على الأرقام المميزة للمدرب تشابي ألونسو في موسمه الأول مع ريال مدريد، بعدما حقق سبعة انتصارات وتعادلًا واحدًا وخسارة واحدة فقط في أول تسع مباريات له مع الفريق.

ألونسو سجل نسبة فوز بلغت 77.78%، وهو ما يضعه ضمن قائمة خاصة تضم ثلاثة مدربين فقط سبقوه في تحقيق أرقام أفضل خلال نفس الفترة، وهم: سانتياغو سولاري، مانويل بيلليغريني، خواندي راموس.

لكن المثير أن هؤلاء المدربين الثلاثة، رغم بداياتهم القوية، لم يتمكن أيٌ منهم من حصد الألقاب مع النادي الملكي، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كان ألونسو قادرًا على كسر هذه القاعدة وتحويل بدايته المميزة إلى بطولات يستعيد بها بريق ريال مدريد.