نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خيبة أمل في آنفيلد بعد فشل صفقة مارك جويهي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ستيف باريش، رئيس نادي كريستال بالاس، عقد جلسة مباشرة مع المدافع الدولي الإنجليزي مارك غيهي، 25 عامًا، وعائلته، وذلك عقب القرار المفاجئ بإلغاء انتقاله إلى ليفربول.

خيبة أمل في آنفيلد بعد فشل صفقة مارك جويهي

وكان غيهي قريبًا من إتمام صفقة بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني للانتقال إلى "آنفيلد"، في إطار مساعي ليفربول لتعزيز خط دفاعه قبل الموسم الجديد. لكن إدارة كريستال بالاس قررت في اللحظات الأخيرة إيقاف المفاوضات، متمسكة ببقاء اللاعب كأحد ركائز الفريق الأساسية.

الخطوة أثارت حالة من الغضب والخيبة لدى غيهي وعائلته، ما دفع رئيس النادي للتدخل شخصيًا بعقد جلسة توضيحية، شرح خلالها أسباب التراجع، مؤكدًا أن النادي يضع ثقته الكاملة في اللاعب ويراه جزءًا من مشروع الفريق المستقبلي.

وبينما يسعى ليفربول لإيجاد بدائل دفاعية في سوق الانتقالات، بات غيهي أقرب للاستمرار مع كريستال بالاس حتى إشعار آخر، رغم اهتمام أكثر من نادٍ في الدوري الإنجليزي بخدماته.