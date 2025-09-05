الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره أثيوبيا ضمن الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك، المباراة المرتقبة ستجمع الفريقين على أرضية ستاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الفراعنة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة لتعزيز فرصهم في التأهل للمونديال.

اعرف القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا اليوم في تصفيات كاس العالم 2026

تنطلق المباراة مساء اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 في تمام الساعة:

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، مكة المكرمة والدوحة.

11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

يدخل المنتخب المصري اللقاء بقيادة المدير الفني حسام حسن، معتمداً على عناصره الأساسية وعلى رأسها محمد صلاح ورفاقه لتحقيق الانتصار وخطف النقاط الثلاث.

يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، ويأتي خلفه بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بينما يحتل سيراليون المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

أثيوبيا وغينيا بيساو: المركز الرابع والخامس برصيد 6 نقاط لكل منهما.

جيبوتي: المركز السادس والأخير بنقطة واحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأثيوبيا

تتولى قناة أون سبورت1 مسؤولية بث المباراة، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات المنتخب المصري في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، ويتيح البث الجماهيري الفرصة لمتابعة تفاصيل اللقاء مباشرة على الهواء لمتابعي كرة القدم في مصر والعالم العربي.

أهمية المباراة

تحمل مواجهة مصر وأثيوبيا أهمية كبيرة للفراعنة، حيث يسعون لتعزيز صدارته للمجموعة وتحقيق خطوة جديدة نحو حلم التأهل للمونديال، الفوز في هذه المباراة سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة قوية أمام بوركينا فاسو في الجولة التالية.