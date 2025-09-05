الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت التقارير الإعلامية عن كون الدولي المصري عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، كان ضمن دائرة اهتمامات نادي توتنهام هوتسبير، حيث كان الأخير يسعى لتدعيم صفوفه قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

رغم العرض الرسمي.. نجم منتخب مصر يرفض الانتقال إلى توتنهام لهذا السبب !!

وبحسب موقع سيتي إكسترا الإنجليزي، فإن توتنهام استفسر عن إمكانية التعاقد مع مرموش أو أحد زميليه ناثان آكي أو جيريمي دوكو خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

ولكن الموقع ذاته أشار إلى أن فرص خروج مرموش من ملعب الاتحاد هذا الموسم تكاد تكون معدومة، حيث يرفض مانشستر سيتي إضعاف تشكيلته الأساسية في ظل منافسته القوية على بطولات الموسم، وعلى رأسها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

والجدير بالذكر انضم مرموش (25 عامًا) إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة ضخمة بلغت 75 مليون يورو، ليصبح بذلك أغلى لاعب أفريقي في تاريخ “البريميرليج”، ورغم حداثة عهده بالفريق، فقد نجح في ترك بصمة قوية من خلال أرقامه المميزة، أبرزها:

تسجيل أول “هاتريك” في مسيرته الاحترافية ضد نيوكاسل يونايتد.

ثاني لاعب مصري في التاريخ يسجل ثلاثية في الدوري الإنجليزي بعد محمد صلاح.

رابع أسرع “هاتريك” في تاريخ مانشستر سيتي.

أسرع “هاتريك” عربي في تاريخ الدوري الإنجليزي (13 دقيقة و54 ثانية)، متفوقًا على صلاح ومحرز.

ورغم أن اهتمام توتنهام يعكس القيمة الكبيرة التي بات يحظى بها اللاعب المصري في إنجلترا، إلا أن المؤشرات تؤكد تمسك بيب جوارديولا بخدماته، لا سيما وأن مرموش أصبح ورقة هجومية مهمة في خطط السيتي خلال الموسم الجديد.