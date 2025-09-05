نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. استقالة الرئيس التنفيذي لنادي توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الخميس، استقالة الرئيس التنفيذي المخضرم للنادي، دانييل ليفي، بعد قرابة 25 عامًا قضاها في المنصب.

رسميًا.. استقالة الرئيس التنفيذي لنادي توتنهام

قال النادي اللندني في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "يأتي هذا القرار في إطار طموح النادي وسعيه لضمان جاهزيته لتحقيق نجاح رياضي مستدام".

ويُعرف ليفي بأسلوبه التفاوضي الصارم، وكان مصدر إحباط دوما لجماهير الفريق التي حملته مسؤولية الفشل في توفير اللاعبين القادرين على الفوز بالألقاب بشكل منتظم، لكنه كان أيضًا مسؤولًا عن تطوير النادي من خلال تشييد ملعب جديد، وملعب تدريب حديث.

وقال ليفي: "أنا فخور للغاية بالعمل الذي انجزته مع الفريق التنفيذي للإدارة وجميع موظفينا".

وأضاف: "حولنا هذا النادي إلى ناد عالمي كبير يُنافس عند أعلى المستويات".

وأكد توتنهام عدم وجود أي تغييرات في هيكل ملكية النادي أو هيكل المساهمين فيه.