نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديمبيلي يعود إلى التدريبات مع المنتخب الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت مصادر صحفية أن جناح ​باريس سان جيرمان​، ​عثمان ديمبيلي​، عاد إلى التدريبات الجماعية مع منتخب ​فرنسا​، بعد تعافيه من إصابة طفيفة في أوتار الفخذ أبعدته عن الملاعب منذ مواجهة تولوز.

ديمبيلي يعود إلى التدريبات مع المنتخب الفرنسي

وأوضحت هذه المصادر أن اللاعب قضى فترة من العمل الفردي قبل العودة إلى زملائه، استعدادًا لمباراة تصفيات كأس العالم 2026 ضد أوكرانيا، التي تعد حاسمة لتعزيز موقف المنتخب الفرنسي في المجموعة.

وتأتي عودة ديمبيلي في توقيت مثالي، حيث يعتمد منتخب فرنسا على قدراته الهجومية في ظل المنافسة القوية على الصدارة.