أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة، منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره منتخب إثيوبيا، وذلك في إطار مباريات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

رقميا.. صلاح الهداف الأول للتصفيات والثاني تاريخيا مع الفراعنة قبل مواجهة إثيوبيا

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» أبرز الأرقام والإحصاءات للاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في مشواره مع المنتخب قبل مواجهة الليلة.

خاض محمد صلاح رفقة منتخب مصر الأول 103 مباراة منذ عام 2011، وحتى الآن.

نجح صلاح في تسجيل 58 هدفا مع الفراعنة، ليكون بذلك ثاني الهدافين التاريخيين للفراعنة بعد المدير الفني الحالي لمنتخب مصر حسام حسن.

ساهم صلاح في صناعة 34 هدفا مع المنتخب المصري، وذلك خلال المباريات التي خاضها مع الفراعنة على مدار 14 عاما.

يتصدر محمد صلاح قائمة الهدافين في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وذلك برصيد 6 أهداف.

ومن المقرر أن تذاع المباراة بين منتخب مصر أمام إثيوبيا عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

يذكر أن منتخب مصر يتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، برصيد 16 نقطة.

