نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جعفر: فيريرا أمامه فرصة لتصحيح الأوضاع خلال فترة التوقف الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، أن مباراة إثيوبيا ستكون مفتاح تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026.

جعفر: فيريرا أمامه فرصة لتصحيح الأوضاع خلال فترة التوقف الدولي

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: " أتمنى تحقيق حلم التأهل للمونديال وإسعاد الجماهير المصرية، وحسام حسن يميل للعب الهجومي مع منتخب مصر".

وأضاف: " الجهاز الفني للزمالك أمامه فرصة لتصحيح الأوضاع خلال فترة التوقف الدولي، وكان يجب مشاركة صلاح مصدق في وسط الملعب بدلا من سيف جعفر أمام وادي دجلة".

وأوضح: " سيف الدين الجزيري من أهم المهاجمين في الدوري المصري فهو يمتلك إمكانيات فنية ومهارية عالية، وعمرو ناصر يحتاج لفرصة المشاركة مع الزمالك".

