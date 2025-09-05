نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلبة: سعيد بالتجربة الحالية في نادي الزمالك..ولا قلق على دفاع المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد حمادة طلبة، نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر في حالة جاهزية كاملة قبل مواجهة إثيوبيا في المباراة المقرر لها غدا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال طلبة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "عمرو الجزار يستحق الانضمام لمنتخب مصر ويؤدي بصورة جيدة في بطولة الدوري ولا قلق على دفاع منتخب مصر وهناك عناصر مميزة".

وأضاف: "حسام عبدالمجيد يستطيع قيادة دفاع منتخب مصر بجدارة لأنه من أفضل اللاعبين في هذا المركز خلال الوقت الحالي، ويجب علينا دعم اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر".

وأوضح: "سعيد بالتجربة الحالية في نادي الزمالك والفريق يحتاج للانسجام وسيظهر بشكل أخر واللاعبين يقدمون أداء مميز ولكن كان هناك تراجع في الأداء خلال مباراة وادي دجلة".

