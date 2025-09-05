نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبدالله: حسام عبدالمجيد من أفضل المدافعين في الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، أن محمد صبحي يقدم مستويات متميزة مع الزمالك منذ بداية الموسم الحالي.

محمد عبدالله: حسام عبدالمجيد من أفضل المدافعين في الكرة المصرية

وقال عبدالله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "حسام عبدالمجيد من أفضل المدافعين في الكرة المصرية، ووجود فريق أخر لمنتخب مصر أمر جيد للغاية لكي نستطيع المشاركة في منافسات دولية".

وأضاف: "حلمي طولان يمتلك الخبرة الكافية لكي يذهب بعيدا في بطولة كأس العرب المقبلة، وأتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة".

وأوضح: "مباراة المصري البورسعيدي ستكون صعبة للغاية وأتمنى أن يستعد الزمالك بشكل جيد لكي نستعيد الصدارة من جديد وفقد النقاط سيؤثر علينا".

