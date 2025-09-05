الرياضة

محمد عبدالله: لاعبو منتخب مصر يملكون الدوافع للفوز على أثيوبيا

أحمد جودة - القاهرة -  

أكد محمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، تفائله بقدرة منتخب مصر على تحقيق الفوز على أثيوبيا في المباراة المقرر لها غدا الجمعة والتأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال عبدالله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "لاعبو منتخب مصر يملكون الدوافع  للفوز على أثيوبيا ونسعى لتحقيق حلم التأهل لمونديال 2026 بعدما تغيبنا عن كأس العالم الماضي".

وأضاف: "الوصول لكأس العالم حلم كل المصريين ونستطيع في الوقت الحالي التأهل بسهولة، وأتمنى تقديم اللاعبين مستوى مميز وأن يكون لديهم الحافز والجدية".
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

