نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس القادمة عقب الفوز على ليبيريا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن منتخب تونس الأول لكرة القدم، من تحقيق الفوز على نظيره ليبيريا، بثنائية نظيفة في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة تونس القادمة في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب التونسي مع نظيره منتخب غينيا الاستوائية، يوم 8 من شهر سبتمبر الجاري، الموافق الإثنين المقبل.

وستنطلق مباراة تونس ضد غينيا الاستوائية، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد غينيا الاستوائية

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports والقناة الوطنية الثانية، هي التي ستقوم ببث مباراة تونس ضد غينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم

