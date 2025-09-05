نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة بن رمضان.. تونس يتفوق على ليبيريا بثلاثية نظيفة في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق منتخب تونس الأول لكرة القدم، فوزًا هاما على نظيره ليبيريا بثلاة أهداف دون رد، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وانطلقت صافرة مباراة تونس ضد ليبيريا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

أحداث مباراة تونس ضد ليبيريا في تصفيات كأس العالم

وبدأت أحداث الشوط الأول من المباراة، بمحاولات هجومية من جانب لاعبي المنتخب التونسي الذي سجل هدف أول مبكر.

وفي الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، سجل اللاعب حازم المستوري الهدف الأول لصالح المنتخب التونسي بعد تسديدة قوية.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم منتخب تونس على نظيره ليبيريا بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، ازدادت محاولات لاعبي المنتخب التونسي بالضغط على منتخب ليبيريا لتسجيل الهدف الثاني.

ثم أحرز فرجاني ساسي نجم خط وسط منتخب تونس، الهدف الثاني في شباك ليبيريا عند الدقيقة 66 من الشوط الثاني؛ بأسيست من زميله حنبعل المجبري قبل أن يختتم انيس سعد الثلاثية في الوقت بدل الضائع

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب التونسي إلى صدارة جدول ترتيب مجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم؛ برصيد 19 نقطة، بينما توقفت ليبيريا عند المركز الثالث برصيد 10 نقاط.