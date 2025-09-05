نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب ألمانيا يسقط أمام سلوفاكيا بثنائية نظيفة في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم أمام نظيره سلوفاكيا بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "الوطني بسلوفاكيا"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

أحداث مباراة ألمانيا وسلوفاكيا في تصفيات كأس العالم

سجل دافيد هانكو أول أهداف اللقاء لصالح سلوفاكيا في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، بعد تبادل التمريرات بينه وبين ستريليتس، أنهاها هانكو بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس بومان.

وأضاف دافيد ستريليتس الهدف الثاني لصالح سلوفاكيا في الدقيقة 55، بعد تمريرة من جيومبر إلى ستريلتيس الذي استقبلها بصدره وتوغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء وراوغ المدافع أنطونيو روديجر بشكل رائع ثم سدد الكرة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

1- أيرلندا الشمالية: 3 نقاط.

2- سلوفاكيا: 3 نقاط.

3- لوكسمبورج: 0 نقاط.

4- ألمانيا: 0 نقاط.