نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز بترول أسيوط بثلاثية على الإنتاج والمنصورة يتخطى السكة الحديد بالمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق بترول أسيوط فوزا عريضا خارج ملعبه على حساب فريق الانتاج الحربي بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة من دوري المحترفين بستاد السلام.

شهدت المباراة تقدم فريق بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود بثلاثية نظيفة في الشوط الأول عن طريق احمد خالد في الدقيقة 7 وأضاف احمد العربي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 20 والدقيقة 45.

وتمكن المنصورة من تحقيق الفوز الأول عقب تخطي عقبة السكة الحديد بهدف سجله اللاعب محمد أمين ليقتنص البرتقالي ثلاث نقاط ثمينه بقيادة ياسر عبد الواحد.