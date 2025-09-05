نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عوامل خارجية وتوابع فنية.. هل يتأثر منتخب «العميد» بالتصفيات المونديالية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض مباراة الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للأندية، وذلك حين يستضيف نظيره منتخب إثيوبيا، في تمام الساعة العاشرة من مساء الغد.

عوامل خارجية وتوابع فنية

يبدو أن الوضع مؤخرا في كرة القدم المصرية، لا يصب في مصلحة المنتخب الأول، حيث هناك تذبذب في مستوى الكبار، وبالأخص قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حيث تلقى الثنائي الهزيمة في آخر جولات بطولة الدوري قبل التوقف الدولي.

أما عن التوابع الفنية، فهناك انخفاض في مستوى بعض اللاعبين الذين يمثلوا القوام الأساسي للفراعنة مع أنديتهم، وبالأخص في الشق الهجومي.

تعد أبرز السمات الشخصية لدى الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المدرب حسام حسن، هي الروح الحماسية، والقدرة على استخراج إمكانيات اللاعبين الفنية داخل المستطيل الأخضر، فهل ينجح العميد في إستعادة الروح من جديد؟

موقف المنتخب في التصفيات

يتصدر منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تضم كل من:

بوركينا فاسو، إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، جيبوتي.

يحتاج المنتخب المصري إلى الفوز على نظيره الأثيوبي في مباراة الغد، كذلك الفوز أيضا على نظيره منتخب بوركينا فاسو في التاسع من الشهر الجاري، وذلك لضمان الوصول مباشرة إلى بطولة كأس العالم 2026.