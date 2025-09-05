الجزائر وتونس تطرقان أبواب كأس العالم
اقترب منتخبا الجزائر وتونس خطوة جديدة نحو بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، المقررة في أمريكا والمكسيك وكندا.
وعزز منتخب الجزائر صدارته للمجموعة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، بعد الفوز المثير والمتأخر، 3 - 1 على بوتسوانا لحساب الجولة السابعة، يوم الخميس.
سجل ثلاثية الجزائر كل من بغداد بونجاح هدفين في الدقيقتين (71 و7+90)، ومحمد عموره في الدقيقة (33)، بينما سجل كوبيجلانج هدف المنتخب البوتسواني في الدقيقة (43).
ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة مقابل 9 نقاط للمنتخب البوتسواني في المركز الثالث.
وضمن المجموعة الثامنة، تغلب المنتخب التونسي على ضيفه الليبيري بثلاثة أهداف دون رد، تبادل إحرازها كل من حازم المستوري في الدقيقة (5)، وفرجاني ساسي (66)، والياس سعد (4+90).
ورفع منتخب تونس رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة فيما بقي المنتخب الليبيري في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.
ولحساب المجموعة الرابعة، فاز المنتخب الليبي على مضيفه الأنجولي بهدف دون رد سجله لاعبه الماريمي في الدقيقة 48، ليتقدم المنتخب الليبي للمركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة متفوقا على الأنجولي صاحب المركز الرابع بفارق نقطة واحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر وتونس تطرقان أبواب كأس العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.