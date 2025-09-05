معركة يمنية عمانية في كأس الخليج
يواجه المنتخب اليمني للشباب يوم الأحد القادم نظيره العُماني في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج تحت 20 عاماً، في اللقاء الذي يحتضنه استاد الأمير سلطان بمدينة أبها، في تمام الساعة الثامنة مساءً "بتوقيت اليمن"، وتسبق هذه المباراة، مواجهة أخرى تجمع بين المنتخبين السعودي والعراقي في الدور ذاته.
وكان منتخبنا الوطني نجح في التأهل إلى نصف النهائي بعد أن حل وصيفاً في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، حصدها من الفوز على منتخبي قطر والكويت، ليلتقي مع منتخب عُمان الذي تأهل بدوره أيضاً اليوم بعد تصدره للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.
ويأمل الجمهور اليمني أن يتمكن “الأحمر الشاب” من تقديم أداء قوي ومشرف وتحقيق الانتصار في هذه المواجهة المصيرية والمهمة، لمواصلة المشوار بحثاً عن لقب تاريخي في بطولة كاس الخليج.
