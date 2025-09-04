نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب بيرنلي يوافق على عرض الشباب السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق اللاعب الإنجليزي جوش براونهيل على الانضمام إلى نادي الشباب السعودي لكرة القدم، في صفقة انتقال حر، وفقًا لمصادر «شبكة سكاي البريطانية».

وأكدت المصادر نفسها أن لاعب خط وسط بيرنلي السابق سيوقّع على عقد لمدة سنتين؛ سيحصل بموجبه على أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مع نادي الشباب.

ومن المقرر أن يسافر براونهيل إلى العاصمة الرياض، الجمعة؛ لإجراء الفحص الطبي وإنهاء الصفقة بالتوقيع الرسمي.

ورفض اللاعب، البالغ من العمر 29 عامًا، عرضًا لتجديد عقده من بيرنلي، وأجرى مفاوضات مع عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك نادي وولفرهامبتون، لكنه قرر الانضمام إلى نادي الشباب السعودي.

وكان براونهيل مطلوبًا بشدة، هذا الصيف، بعدما قاد بيرنلي للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بتسجيله 18 هدفًا وصناعة 6 أهداف.