رجل أعمال برازيلي يمنح نيمار ثروته الهائلة

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحافية أن مليارديرًا برازيليًا متوفى أوصى بتسليم ثروته كاملة للنجم البرازيلي نيمار، على الرغم من أنهما لم يلتقيا من قبل، لكن الأمر رهن موافقة المحاكم البرازيلية.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نيمار، البالغ من العمر 33 عامًا، قد حصل على مبلغ ضخم قدره 846 مليون جنيه إسترليني من رجل برازيلي متوفى مجهول الهوية، يُقال إنه كان مليارديرًا.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن موقع 'RIC' البرازيلي، أنه تم إضفاء الطابع الرسمي على الوصية في مكتب ببورتو أليغري، وتم توثيقها في 12 يونيو بحضور شاهدين يُزعم وجودهما.

وزاد التقرير: الأمر الآن رهن موافقة المحاكم البرازيلية إذا ما تم اختيار نيمار وريثًا له، الذي ربما اختاره لأنه أعزب وليس لديه أطفال.

لم يُعلق نيمار علنًا على التقارير المتعلقة بالثروة، لكن الوصية قد تكون عرضة لتعقيدات قانونية حتى في حال الموافقة عليها.