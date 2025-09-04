الرياضة

لاعب المحلة يجري جراحة المنظار بنجاح



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة نجاح العملية الجراحية بالمنظار التي خضع لها اللاعب النيجيري ويليامز صنداي، بمستشفى دمشق بالقاهرة تحت إشراف الأستاذ الدكتور حسن فارس، وذلك بعد إصابته بقطع في الغضروف الهلالي الخارجي للركبة خلال مباراة الإسماعيلي.

وكانت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب مؤخرًا قد أثبتت تعرضه للإصابة بقطع في الغضروف الهلالي الخارجي، وهو ما استدعى تدخلًا جراحيًا بالمنظار من أجل سرعة تجهيزه وعودته إلى الملاعب.

وأكد الدكتور خالد الجميزي – طبيب الفريق – أن العملية تمت بنجاح تام، مشيرًا إلى أن اللاعب سيدأ برنامج تأهيلي خلال أسبوعين قبل العودة تدريجيًا للتدريبات البدنية، تمهيدًا لمشاركته في التدريبات الجماعية مع زملائه بالفريق.

محمد يوسف



