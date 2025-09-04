نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد زي منتخبي مصر وإثيوبيا في مباراتهما بتصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب أثيوبيا والتي ستجمعهم غدا ضمن مواجهات الجولة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026،

وأسفر الاجتماع عن ارتداء المنتخب القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب إثيوبيا القميص الأخضر والشورت البرتقالي والجورب الأحمر.

وحضر الاجتماع الفني ممثلًا عن منتخب مصر كلًا من مينا سامح، إداري المنتخب، عبدالله سيد مدير المهمات، شريف دري، شريف عبد العزيز ممثلين عن الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويتصدر منتخب مصر يتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة منفردًا، وعلى الجانب الآخر يحتل منتخب إثيوبيا المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويحتاج المنتخب للفوز في المباراتين القادمتين ليصعد رسميًا دون النظر لباقي المنافسين.