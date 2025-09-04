نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلمات مؤثرة من محمد صلاح إلى نجم ليفربول.. لن ننساك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كتب محمد صلاح نجم فريق ليفربول رسالة خاصة ومؤثرة إلى زميله السابق، الذي رحل في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

أعلن نادي أستون فيلا التعاقد مع الإنجليزي إليوت على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع بند أحقية الشراء، يتم تفعيله الموسم المقبل حال تحقيق شروط معينه

محمد صلاح يُودّع هارفي إيليوت:

سنتذكرك دائمًا بولائك وتفانيك في كل مرة طُلب منك أي شيء.

سوف ترحل كبطل " وليس لدي أدنى شك في أنك ستحقق إنجازات كبيرة في ناديك الجديد " إنهم محظوظون بوجودك معهم.

.

رسالة إليوت الوداعية لجماهير نادي ليفربول

عندما انضممت إلى ليفربول في 2019 كان ذلك حلمًا تحقق لي ولعائلتي كطفل صغير كان يسافر حول العالم داعما للفريق كمشجع.

لن تكفي الكلمات أبدًا لوصف الشعور الذي انتابني عندما ارتديت القميص الأحمر الشهير للمرة الأولى كلاعب.



‏على مدار السنوات الـ6 الماضية، عشت الكثير ونضجت من صبي بعمر 16 عامًا إلى رجل خلال فترتي في النادي.

لم أكن أتخيل أنني سأخوض 150 مباراة مع ليفربول الذي شجعته منذ الصغر، وأتوج بـ7 ألقاب، وأن أكون جزءًا من الفريق الذي توج بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي