نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتمسك بمحمد السيد بعرض ضخم لتجديد عقده وسط إغراءات الاحتراف الخارجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في الوقت الذي تتزايد فيه الأنباء حول رغبة محمد السيد، لاعب وسط نادي الزمالك، في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، تكثّف إدارة القلعة البيضاء جهودها من أجل الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق وتجديد عقده لسنوات قادمة.

عرض الزمالك لتجديد عقد محمد السيد

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي عن ملامح العرض المقدم للنجم الشاب، والذي يتضمن توقيع عقد جديد مدته خمس سنوات، مقابل إجمالي يصل إلى 25 مليون جنيه. ووفقًا للتفاصيل، سيحصل اللاعب على 3 ملايين جنيه في الموسم الأول، على أن تزداد القيمة المالية بواقع مليون جنيه إضافي عن كل موسم تالٍ.

ورغم العرض السخي، لم يحسم محمد السيد قراره النهائي بعد، حيث فضّل إرجاء الرد إلى ما بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر للشباب في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها هذا الشهر في تشيلي.

وتترقب إدارة الزمالك قرار اللاعب بحذر، خصوصًا في ظل وجود عروض خارجية جادة تسعى للحصول على خدماته، وهو ما يجعل موقف النادي أكثر تعقيدًا خلال فترة الانتقالات الحالية.