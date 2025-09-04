نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره الأثيوبي، وذلك في إطار مباريات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يحتضن ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة مباراة الغد، بين المنتخب المصري ومنتخب إثيوبيا.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت، كذلك قناة SSC السعودية، ويعلق على المباراة عبر القناة السعودية، المعلق الرياضي المصري حاتم بطيشة.

ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز على نظيره الأثيوبي، ومن ثم الفوز على منتخب بوركينا فاسو في الجولة القادمة، وذلك لحسم بطاقة التأهل لكأس العالم 2026.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، والتي تضم كل من:

«بوركينا فاسو، إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، جيبوتي».

يذكر أن المنتخب المصري سيواجه نظيره بوركينا فاسو في التاسع من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.