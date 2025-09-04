الرياض - كتبت رنا صلاح - من المقرر أن يلتقي منتخب تونس نظيره منتخب ليبيريا، اليوم الخميس، في الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، ضمن الجولة السابعة من المجموعة الثامنة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

للصعود للمونديال.. موعد مباراة منتخب تونس وليبيريا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

وجدير بالذكر أنه يقع منتخب تونس في المجموعة التي تضم منتخبات ليبيريا وناميبيا وغينيا الاستوائية ومالاوي وساوتومي وبرينسيب.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تونس ضد ليبيريا اليوم الخميس، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت تونس، والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية.

القناة الناقلة لمباراة تونس أمام ليبيريا