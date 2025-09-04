الرياض - كتبت رنا صلاح - من المقرر أن يلتقي منتخب تونس نظيره منتخب ليبيريا، اليوم الخميس، في الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، ضمن الجولة السابعة من المجموعة الثامنة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
للصعود للمونديال.. موعد مباراة منتخب تونس وليبيريا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026
- وجدير بالذكر أنه يقع منتخب تونس في المجموعة التي تضم منتخبات ليبيريا وناميبيا وغينيا الاستوائية ومالاوي وساوتومي وبرينسيب.
- ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تونس ضد ليبيريا اليوم الخميس، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت تونس، والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية.
القناة الناقلة لمباراة تونس أمام ليبيريا
- وقد تقرر أن تنقل مباراة تونس وليبيريا في تصفيات كأس العالم 2026 عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
- وقبل إنطلاق اللقاء، يتصدر تونس جدول ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، ويبحث عن مواصلة الانتصارات لتعزيز حظوظه في بلوغ كأس العالم، وعلى الجانب الآخر، يحتل منتخب ليبيريا المركز الثالث برصيد 10 نقاط ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تبقيه في دائرة المنافسة.