الآن Iraq vs Hong Kong.. القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد هونغ كونغ في كأس ملك تايلاند 2025 وتردد قناة

تتجه أنظار عشاق الكرة العراقية والعربية ظهر اليوم إلى ملعب كانشانابوري في تايلاند، حيث يفتتح منتخب العراق مشواره في بطولة كأس ملك تايلاند 2025 بمواجهة قوية أمام منتخب هونغ كونغ، وذلك في إطار منافسات نصف نهائي البطولة الودية الدولية، وتأتي مشاركة “أسود الرافدين” في هذه الدورة ضمن برنامج الإعداد المكثف قبل خوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

موعد مباراة العراق وهونغ كونغ اليوم

الرياض - كتبت رنا صلاح - تقام المباراة المرتقبة بين العراق وهونغ كونغ يوم الخميس 4 سبتمبر/ أيلول 2025، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت بغداد ومكة المكرمة والقاهرة، وهو ما يوافق الواحدة ظهرًا بتوقيت أبوظبي والعاشرة صباحًا بتوقيت غرينيتش.

تتولى قناة الرابعة العراقية الرياضية حقوق البث المباشر لمباراة العراق ضد هونغ كونغ في بطولة كأس ملك تايلاند، حيث يمكن للجماهير متابعة اللقاء بشكل حصري عبر شاشتها، وتعد الرابعة الرياضية الناقل الرسمي لأغلب مباريات المنتخب العراقي في البطولات الودية والرسمية، ما يمنح المشاهدين فرصة متابعة المنتخب بدقة عالية وجودة مميزة.

تردد قناة الرابعة العراقية الناقلة لمباراة العراق وهونغ كونغ

لمتابعة المباراة عبر القمر الصناعي نايل سات يمكن ضبط أجهزة الاستقبال على البيانات التالية:

التردد: 11678

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

كيفية مشاهدة مباراة العراق وهونغ كونغ اليوم عبر الإنترنت

إلى جانب النقل التلفزيوني عبر قناة الرابعة الرياضية، سيكون بإمكان المشجعين متابعة المباراة عبر البث المباشر على صفحة قناة الرابعة العراقية على موقع فيسبوك، حيث يتم توفير خدمة المشاهدة أونلاين لتلبية احتياجات الجمهور العراقي والعربي داخل وخارج الوطن.

بهذا، يمكن للجماهير متابعة كل تفاصيل اللقاء سواء عبر شاشة التلفاز أو من خلال الإنترنت، والاستمتاع بتشجيع “أسود الرافدين” في خطوة جديدة نحو التحضير للاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة.