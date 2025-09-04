نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليبيا ضد أنجولا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب ليبيا مع نظيره الانجولي اليوم الخميس الموافق الرابع من سبتمبر الحالي في لقاء قوي وحاسم بينهم بستاد 11 نوفمبر ضمن منافسات الجولة 7 من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.
موعد مباراة ليبيا ضد أنجولا
وتنطلق صافرة بداية مباراة ليبيا ضد أنجولا مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.
مجموعة ليبيا وأنجولا
1- الرأس الأخضر 13 نقطة
2- الكاميرون 12 نقطة
3- ليبيا 8 نقاط
4- انجولا 7 نقاط
5- موريشيوس 5 نقاط
6- اسواتيني نقطتين
القنوات الناقلة لمباراة ليبيا وأنجولا
تردد قناة ssc 1
القمر: بدر
التردد: 12418
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.