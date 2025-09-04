نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليبيا ضد أنجولا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب ليبيا مع نظيره الانجولي اليوم الخميس الموافق الرابع من سبتمبر الحالي في لقاء قوي وحاسم بينهم بستاد 11 نوفمبر ضمن منافسات الجولة 7 من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة ليبيا ضد أنجولا

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليبيا ضد أنجولا مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

مجموعة ليبيا وأنجولا

1- الرأس الأخضر 13 نقطة

2- الكاميرون 12 نقطة

3- ليبيا 8 نقاط

4- انجولا 7 نقاط

5- موريشيوس 5 نقاط

6- اسواتيني نقطتين

القنوات الناقلة لمباراة ليبيا وأنجولا

تردد قناة ssc 1

القمر: بدر

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.