نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر ضد بوتسوانا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يجتمع الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب الجزائر مع نظيره بوتسوانا اليوم الخميس الموافق 4/9/2025 في لقاء ناري وحاسم بينهم بستاد حسين ايت أحمد ضمن منافسات الجولة 7 من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة الجزائر ضد بوتسوانا

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الجزائر وبوتسوانا مساء الخميس في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

مجموعة الجزائر وبوتسوانا

1- الجزائر 15 نقطة

2- موزمبيق 12 نقطة

3- بوتسوانا 9 نقاط

4- اوغندا 9 نقاط

5- غينيا 7 نقاط

6- الصومال نقطة

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وبوتسوانا

تردد قناة ssc 1

القمر: بدر

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.