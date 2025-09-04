الرياضة

موعد مباراة الجزائر ضد بوتسوانا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر ضد بوتسوانا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يجتمع الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب الجزائر مع نظيره بوتسوانا اليوم الخميس الموافق 4/9/2025 في لقاء ناري وحاسم بينهم بستاد حسين ايت أحمد ضمن منافسات الجولة 7 من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة الجزائر ضد بوتسوانا

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الجزائر وبوتسوانا مساء الخميس في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

مجموعة الجزائر وبوتسوانا

1- الجزائر 15 نقطة
2- موزمبيق 12 نقطة
3- بوتسوانا 9 نقاط
4- اوغندا 9 نقاط
5- غينيا 7 نقاط
6- الصومال نقطة

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وبوتسوانا

تردد قناة ssc 1

القمر: بدر

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

مريم الجابري

