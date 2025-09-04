نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ألمانيا ضد سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم نظيره سلوفاكيا مساء اليوم الخميس 4-9-2025 على ملعب "الوطني بسلوفاكيا"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخب الألماني في المجموعة الأولى برفقة منتخبات أيرلندا الشمالية، لوكسمبورج، سلوفاكيا.

موعد مباراة ألمانيا ضد سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم

تنطلق صافرة البداية لمباراة ألمانيا ضد سلوفاكيا اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم

يمكنكم مشاهدة مباراة ألمانيا ضد سلوفاكيا مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق العماني أحمد البلوشي.