نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة هولندا ضد بولندا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم الخميس الموافق الرابع من شهر سبتمبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي هولندا وبولندا، ضمن منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتضن ملعب "دي كويب"، هذه المواجهة الصعبة والقوية بين منتخبي هولندا وبولندا، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال العالم 2026.

موعد مباراة هولندا ضد بولندا في تصفيات كأس العالم

تنطلق صافرة البداية لمباراة هولندا ضد بولندا اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا ضد بولندا في تصفيات كأس العالم

تذاع مباراة هولندا ضد بولندا مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.