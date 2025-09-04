نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يتلقى تطمينات من مدرب السويد بشأن ألكسندر إيزاك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح ليفربول في حسم صفقة المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، بعد فترة غاب خلالها اللاعب عن المشاركة مع فريقه السابق نيوكاسل، حيث لم يخض أي مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد، ولم يظهر في الجولات الأولى مع الماكبايس.

وفي هذا السياق، أكد المدرب الدنماركي جون دال توماسون، المدير الفني لمنتخب السويد، أنه لن يتعجل في الدفع بإيزاك خلال فترة التوقف الدولي الحالية، مشددًا على حرصه على سلامة اللاعب.

وقال توماسون في تصريحات لصحيفة "ستاندارد" البريطانية: "لن نقوم بأي تصرف متهور مع إيزاك"، موضحًا أن التنسيق مستمر بين المنتخب وليفربول، حيث تواصل مع مدرب الريدز أرني سلوت، فيما جرى اتصال بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في النادي الإنجليزي لضمان أفضل رعاية للاعب.

وأضاف المدرب: "أنا سعيد بوجود هذا الشاب معنا، لا يهم أين يلعب اللاعبون بقدر ما يهم أن يكونوا سعداء ويؤدون بشكل جيد"، مشيرًا إلى أن إيزاك يعيش حالة من السعادة الكبيرة بعد انتقاله إلى ليفربول.