نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيسوس يحسم موقف ساديو ماني من رحيله عن النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر السعودي، مصير النجم السنغالي ساديو ماني بعد الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما أوردته صحيفة اليوم السعودية، فإن جيسوس أبدى رفضه القاطع لفكرة رحيل ماني عن صفوف الفريق، متمسكًا باستمراره ضمن مشروع النصر في الموسم الجديد، نظرًا لقيمته الفنية وخبراته الكبيرة.

وكانت إدارة بشكتاش التركي قد دخلت في مفاوضات مع النصر خلال الساعات الماضية للتعاقد مع اللاعب، إلا أن الموقف الحاسم للمدرب البرتغالي أنهى فكرة خروجه في الميركاتو الحالي.

يُذكر أن ساديو ماني انضم إلى النصر في صيف 2023 قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، بعقد يمتد لثلاثة مواسم، ليكون أحد أبرز صفقات الدوري السعودي في السنوات الأخيرة.