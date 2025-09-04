نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 أندية بلا انتصارات في أول 5 جولات من الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بينما تمكنت ثلاثة أندية هي المصري والزمالك ومودرن سبورت من تحقيق ثلاثة انتصارات خلال الجولات الخمس الأولى من الدوري المصري الممتاز، ظهر الأهلي هذا الموسم بشكل متراجع نسبيًا، بعدما اكتفى بفوز وحيد على فاركو، وتعادل في مباراتين، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام بيراميدز.

وفي المقابل، لا تزال أربعة أندية تبحث عن الفوز الأول لها منذ انطلاق الموسم:

البنك الأهلي

يُعد أبرز هذه الفرق، حيث خاض 5 مباريات انتهت 4 منها بالتعادل وخسر لقاء واحدًا فقط. سجل هدفًا وحيدًا، بينما استقبلت شباكه هدفين، ليحتل المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

المقاولون العرب

لعب 5 مباريات دون أن يحقق أي فوز، إذ تعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات، ولم ينجح في تسجيل أي هدف حتى الآن، فيما تلقت شباكه 4 أهداف، ليقبع في المركز التاسع عشر برصيد نقطتين.

كهرباء الإسماعيلية

خاض الفريق 5 مباريات، تعادل في مباراتين وخسر 3 مواجهات. سجل 4 أهداف، لكنه استقبل 10 أهداف كاملة، ليحتل المركز العشرين برصيد نقطتين.

فاركو

الفريق السكندري لعب 4 مباريات فقط حتى الآن، تعادل في مباراة واحدة وخسر 3، مسجلًا هدفًا واحدًا مقابل 6 أهداف استقبلتها شباكه، ليحتل المركز الحادي والعشرين والأخير برصيد نقطة واحدة.

جدير بالذكر أن الجولة الخامسة من الدوري شهدت تسجيل 19 هدفًا، وكانت مباراة المصري أمام كهرباء الإسماعيلية الأكثر غزارة تهديفية بعدما انتهت بفوز الفريق البورسعيدي برباعية، كما شهدت الجولة معدلات عالية من الإنذارات والطرد، حيث رفع الحكام 45 بطاقة صفراء و7 بطاقات حمراء.