نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم غزل المحلة خضع لاختبار طبي لتحديد موقفه قبل مواجهة المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخضع محمود نبيل، لاعب خط وسط غزل المحلة والمعار من نادي زد لمدة موسم، لاختبار طبي خلال الفترة المقبلة لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية، وذلك استعدادًا لمباراة الفريق أمام المقاولون العرب.

وكان نبيل قد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة الجونة بالجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويعود لاعبو غزل المحلة اليوم للتدريبات تحت قيادة المدير الفني علاء عبد العال، بعد راحة سلبية استمرت 72 ساعة، وذلك تحضيرًا لاستئناف مشوار الدوري.

ومن المقرر أن يستضيف غزل المحلة نظيره المقاولون العرب يوم 13 سبتمبر الجاري على استاد المحلة، في إطار الجولة السادسة من الدوري، على أن تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما فاز على الإسماعيلي وتعادل مع الأهلي وسموحة والجونة والبنك الأهلي، دون أن يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.